Bijzondere vondst: 300 brieven van kampbeulen

Relatie

Eind 1952 wist hij te ontsnappen uit de Koepelgevangenis in Breda. Hij vluchtte naar Duitsland en liet niets meer van zich horen. Joseph Kotälla, met wie Lüschen een vriendschappelijke relatie onderhield, informeert in zijn brieven (15 in totaal) met name naar haar zoontje en zijn vader.



Hij toont zich zeer strijdbaar: ,,Wees niet bezorgd want ook al slaat de twijfel soms toe, ze krijgen ons niet klein.'' Op dat moment is hij bezig met een gratieverzoek. Kotälla zou echter in gevangenisschap sterven, in 1979.



Vrolijke vrouw

De Amersfoortse journalist en historicus Richard Hoving, die werkt aan een biografie van Kotälla, is verrast door de opgedoken brieven. ,,Van Kotälla zijn niet veel persoonlijke brieven bekend. De correspondentie die bewaard is gebleven, handelt over het algemeen over zijn proces en latere gratieverzoeken.''