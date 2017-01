Boskoop rouwt mee in stilte om het overlijden van Mario

Mario, die in Boskoop woonde en in Den Haag werkte, werd tijdens de jaarwisseling aangereden. Volgens de politie is van opzet geen sprake. De 36-jarige agent raakte zwaargewond en lag met zwaar hersenletsel in het ziekenhuis. Hij werd in coma gehouden en overleed maandagavond aan zijn verwondingen.



Bureau De Heemstraat in Den Haag, waar Mario werkte, is gesloten voor het doen van aangiften. Buiten hangt de vlag halfstok. Mensen die hun steun willen betuigen na de dood van agent Mario mogen wel naar binnen. Er kan een condoleanceregister worden getekend. Achter de balie zit een agente van bureau Hoefkade. De collega’s van De Heemstraat hoeven even niet aan het werk en zitten bij elkaar in het gebouw om gezamenlijk te rouwen. ,,De klap is hard aangekomen’’, zegt een woordvoerster.