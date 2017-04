Brand bij BVA Auctions onder controle

Boekwinkel is méér dan gewone winkel

15:51 De rode loper lag vandaag uit bij de boekwinkels in Amersfoort. Een cadeautje aan de klanten, zegt Manon Mesdag, medewerkster van boekhandel Veenendaal in de Langestraat. ,,Om te laten zien wat voor mooie zaak er in de binnenstad staat, al meer dan 110 jaar.’’