Brand naast kinderdagverblijf in Soest

Vertraging Das kan Rondweg West met vele jaren vertragen

7:01 De aanwezigheid van dassen in de buurt van een nieuwe weg heeft in ons land nog niet geleid tot het definitief schrappen van een project. Wel zorgde het beschermde roofdier in een aantal gevallen, zoals bij het doortrekken van de A73 bij Venlo, voor jarenlange vertraging.