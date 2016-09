Brand Soest slaat over naar kinderdagverblijf

De brand ontstond in een schuur, die eigendom is van de gemeente en wordt gebruikt als opslagplaats. Rond kwart over zes sloeg de brand over naar het naastgelegen kinderdagverblijf, dat uit voorzorg eerder al werd ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij.



De crèche heeft een rieten dak. Er zijn rietkapspecialisten in Soest aanwezig.



Naast de brandende schuur en kinderdagverblijf bevindt zich een vogelopvang. De vogels zijn door de politie uit de opvang gered en opgevangen door de dierenambulance.



Bij het kinderdagverblijf zit een kleine kinderboerderij. De dieren zijn in veiligheid gebracht.



De brandweer heeft verschillende wegen rond de brand afgezet. De Molenweg is afgesloten vanaf de Smitsweg, Nieuweweg, Dalweg en Beukenlaan en de Molenstraat/rotonde Sint Josephstraat zijn afgesloten.