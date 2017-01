Brandbom niet eerste aanval op gezin Lindsey

Citroën Saxo

Hulpverleners zijn haar vervolgens zeker een uur aan het reanimeren. Dat lijkt te helpen en in allerijl wordt het meisje overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk, waar ze een dag later zal overlijden. Wie achter de fatale brand zit, is voor buurtbewoners een groot raadsel. Maar dat de familie al langer last heeft van iemand, is voor sommigen wel duidelijk. In april vorig jaar werd de blauwe Citroën Saxo van moeder Cindy in brand gestoken. Het vuur kon worden geblust voordat de auto helemaal uitbrandde. In november was het weer raak toen haar hele auto onder de zwarte verf was gespoten. ,,Ik zie haar nog poetsen met een bus terpetine'', zegt een buurtbewoonster.



Moeder Cindy is van Vietnamese komaf en woont ongeveer tien jaar in de straat. De eerste jaren nog met haar Irakese partner, maar nadat die relatie na een paar jaar voorbij was, bleef ze er met haar twee dochters Linda en Lindsey in het huis wonen. Haar zoon Michael is inmiddels het huis uit.



Vragen

Buurtbewoners zitten vol vragen. Een vrouw die samen met haar dochter door de straat loopt, schudt haar hoofd. ,,Waarom heeft de zus het meisje niet meegenomen? Waar was haar moeder? Waarom duurde het zo lang tot ze bij het meisje waren?" De achterbuurvrouw zegt dat het een gezin was dat erg op zichzelf was.



Ze kijkt naar alle kaarsjes, knuffels en bloemen die voor de deur in de tuin van de dichtgetimmerde woning worden neergelegd. De ramen zwart van de roet, het enige wat achter de ramen zichtbaar is zijn de shampooflesjes in de badkamer.