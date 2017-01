Brandweer druk met isolatiemateriaal

Proef één keer inchecken Valleilijn mag definitief van start in maart

27 januari De proef met overstappen zonder uit- en in te hoeven checken van NS naar de Connexxion Valleilijn op station Amersfoort gaat in maart alsnog van start. De bedoeling was eigenlijk er in 2016 al mee te beginnen maar dat mocht niet van de Autoriteit Consument en Markt.