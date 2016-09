Brandweer worstelt met gecrashte Tesla

Experts van Tesla

De brandweer liet daarop experts van Tesla komen, die op hun beurt de hulp van experts van de accudienst inriepen. Pas om 11 uur werd de auto veilig verklaard en kon het lichaam van de bestuurder worden geborgen. De politie was tot in de middag bezig met onderzoek. ,,Of iemand is de macht over het stuur verloren, of er is een andere oorzaak," zegt een politiewoordvoerder.



Ook autofabrikant Tesla doet onderzoek naar de toedracht. Zo worden sporen bekeken en wordt de computer van de auto uitgelezen. De Tesla is een model S., type 85D, uit juni 2015. Deze 400 PK sterke auto van meer dan 100.000 euro beschikt over een zelfrijdend systeem. Het is de vraag of de bestuurder dit systeem aan had staan ten tijde van het ongeval. Op de rechtdoorgaande weg waren geen remsporen te zien. Ook als het zelfrijdend systeem ingeschakeld staat, moet de bestuurder zijn handen aan het stuur houden.



Bijscholing

De komst van de elektrische auto heeft de brandweer genoopt tot bijscholing. Een elektrische auto moet altijd eerst uitgeschakeld worden, voordat deze opengeknipt kan worden. Ook het blussen vereist een andere benadering. Zo moesten in Baarn weggeslingerde accupakketten geblust worden met scheppen aarde uit de berm, omdat de schuimblusser zorgde voor kortsluiting. ,,De omgang met een elektrische auto behoort inmiddels tot de basisopleiding van de brandweer," zegt de landelijke brandweerwoordvoerder Frank Huizinga. ,,Technologische ontwikkelingen worden altijd gevolgd, van de komst van de veiligheidskooi tot de airbag en elektrische auto's."