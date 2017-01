'Britse padvinder misbruikt in Baarn in 1985'

Het onderzoeksteam wil in contact komen met mensen die van half juli tot eind augustus 1985 in het scoutingkamp waren. ,,We hebben uitgebreid onderzoek gedaan en we willen nu met iedereen spreken die in het kamp was die zomer", zei rechercheur Phil Hargreaves tegen de BBC. ,,Zelfs als je geen getuige bent geweest of niets van het incident weet, kun je toch belangrijke informatie hebben."



,,We weten dat scoutinggroepen uit heel het Verenigd Koninkrijk en Europa het kamp hebben bezocht, dus ook als je niet uit de omgeving van Manchester komt, verzoek ik je met klem om contact met ons op te nemen."



Het slachtoffer komt uit Stockport bij Manchester.