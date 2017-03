Broers uit Liendert verdacht van maken kneedbom

Ali en Yusuf A. worden er door het OM van verdacht in september vorig jaar een terroristische aanslag voor te bereiden. De definitieve aanklacht tegen de broers moet de komende zittingen nog worden vastgesteld. De twee broers zouden via het dark web een halve kilo semtex hebben besteld bij een Amerikaanse aanbieder. Semtex is een kneedbaar explosief dat gebruikt wordt om bommen mee te maken. Het dark web is een gedeelte van het internet dat voor de doorsnee gebruiker verborgen is, maar dat door criminelen gebruikt wordt voor duistere zaken.



Morgen staat de oudste broer Ali A. voor de rechter in Amsterdam tijdens een tussentijdse zitting. Zijn broertje Yusuf is op vrije voeten, maar is nog steeds verdachte in de zaak. Nadat de broers via het dark web de bestelling voor een halve kilo semtex en drie ontstekers hadden geplaatst werd die door de Amerikaanse FBI opgemerkt. Zij lichtten de Nederlandse politie hierover in en de twee partijen speelden samen onder een hoedje. Er werd met een bezorgingsdienst een nep-partij semtex naar het adres van de broers in de Amersfoortse wijk Liendert verstuurd. Bij de aflevering van het pakket werden de broers aangehouden door agenten die buiten stonden te posten. In de woning van de broers werd 19.950 euro aan contant geld aangetroffen, een vuurwapen en zes 'plakjes goud'.



Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat de broers voorbereidingshandelingen troffen voor een misdrijf vanwege hun account op het dark web, de semtex en de drie ontstekers. Zij zouden daarmee volgens het OM samen ofwel een terroristische aanslag willen organiseren, of een ander misdrijf waarvoor ze het explosief nodig hadden. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het crimineel geld en goud betreft.



Bewijs

Advocaat Cem Polat staat hoofdverdachte Ali vandaag bij. Hij bevestigt het verhaal dat de FBI informatie heeft doorgespeeld aan de Nederlandse autoriteiten, maar wil benadrukken dat er in de chatgesprekken geen bewijs te vinden is dat de broers aan het gesprek hebben deelgenomen. ,,Op de vorige zitting heb ik bepleit dat de FBI mogelijk de verkoop van semtex heeft uitgelokt. Dat mag in Nederland niet."



Het pakketje met nep-semtex werd in de auto van de broers aangetroffen. Verder wil Polat niet inhoudelijk ingaan op de zaak, vanwege het nog lopende onderzoek. ,,Maar de rechter-commissaris heeft vanaf het begin al aangenomen dat het niet om terrorisme gaat. Mijn cliënt heeft ook aangegeven onschuldig te zijn. Semtex hoeft niet direct aan terrorisme gekoppeld te worden, het kan ook voor andere dingen als een plofkraak gebruikt worden."



De gebroeders A. zijn volgens Polat normale, jonge jongens, die goed in het leven staan. ,,Mijn cliënt wil, net als zijn broertje, op vrije voeten komen en weer aan zijn werk en school beginnen."