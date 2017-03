Brug stort naar beneden in Sportfondsenbad Amersfoort

Nieuwe brandbrief over lawaai dubbeldekkers Soest

19:30 De actiegroep spOORVERDOVENDsoest, een groep van inmiddels 150 omwonenden van de spoorlijn Baarn-Utrecht in de bebouwde kom van Soest, heeft opnieuw een brandbrief gestuurd naar de gemeente Soest. Ze zijn boos dat er nog steeds dubbeldekkers van de NS over de spoorlijn rijden in plaats van Sprinters.