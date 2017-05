Buizerd valt Woudenbergse hardlopers aan

Gemeente in gesprek om overlast Icoonplein

7:02 De gemeente Amersfoort praat vandaag met bewoners en ondernemers van het Icoonplein in Vathorst over de overlast die hangjongeren in de avonduren en 's nachts veroorzaken. Aanleiding voor de bijeenkomst is een artikel in deze krant over de problemen op het plein.