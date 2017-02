Bunschotenaar Henk K. blijft vastzitten

Regio FoodValley wordt agrarische proeftuin

7:08 De Regio FoodValley, die grotendeels samenvalt met de Gelderse Vallei in de provincie Gelderland, moet een proeftuin worden voor innovatie in de agrarische sector in Nederland. Dat is de strekking van het Manifest van Salentein, dat vandaag wordt getekend. De deelname van de Wageningen Universiteit is een belangrijke factor om dat mogelijk te maken.