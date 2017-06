Bunschoters houden zoekactie naar vermiste Savannah (14)

De groep verzamelt rond kwart over negen op het parkeerterrein van Polynorm (waar ze gebruik van mag maken), en trekt dan de weilanden in. ,,We willen in ieder geval het gebied tussen Bunschoten en Hoogland uitkammen", aldus Angelique ter Haar, woordvoerder van de zoekactie.



In Hoogland, bij een bushalte aan de Monseigneur van de Weteringstraat, werd donderdag de fiets van Savannah gevonden. Even daarvoor was ze van huis vertrokken, omdat ze met wat klasgenootjes had afgesproken.



Speurhonden

De organisatie zegt hulp te krijgen van Vermiste Personen Nederland, die een aantal speurhonden en begeleiders naar Bunschoten stuurt. Ook is er contact geweest met de politie. ,,Die wens ons veel succes, maar acht de kans dat we iets vinden klein", aldus Ter Haar.



En hoe schat de groep haar kansen zelf in? ,,Ik weet het niet, maar van belang is dat we in ieder geval íets doen. Zoals op de flyer staat: stilzitten is echt geen optie. Dit raakt mij, en heel veel Bunschoters." De familie van Savannah is volgens Ter Haar op de hoogte van de zoekactie, en draagt het initiatief 'een warm hart toe'.



In het dorp werd vandaag ook al op diverse manieren stilgestaan bij de vermissing van Savannah. Zo reden diverse koek- en viskramen met flyers naar alle uithoeken van het land. Vanavond om acht uur stelde de Maranathakerk in Bunschoten haar deuren open voor wie wilde bidden voor een veilige thuiskomst. Daar kwamen tientallen mensen op af.