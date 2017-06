'Het inktzwarte boek is nog lang niet dicht'

Melis van de Groep, uw collega- burgemeester van Bunschoten, waar de eveneens om het leven gebrachte 14-jarige Savannah woonde, riep ouders in een videoboodschap op alert te zijn en kinderen samen te laten fietsen en vooral niet alleen naar verlaten plekken te gaan.

,,De boodschap is in gezamenlijk overleg naar buiten gebracht. Er was meteen onderling contact. Het was een verklaring, op een moment dat er nog geen aanhoudingen waren verricht. Los van de oproep, ouders en kinderen waren door zo'n heftige gebeurtenis uit zichzelf al heel alert. De aanhoudingen van de verdachten namen bij mij iets van de onrust weg, ook in de samenleving. Dat was een lichtpuntje.''



U bent nu zo'n tien jaar burgemeester van Nijkerk. Is deze gebeurtenis de heftigste als burgervader?

,,Dit hakt er wel heel erg in. Een moord op een 14-jarig meisje, met een verdachte die net zo jong is? Voor een scenario als dit bestaat geen draaiboek.''



Empathisch vermogen is voor een burgemeester dan belangrijk.

,,Je probeert er op goede momenten wel of juist niet te zijn. Je schat in wat je wel en niet kunt zeggen. Het contact tussen mij en de familie verliep veelal via de uitvaartondernemer. Er gebeurt zo veel met deze mensen. Ik ben op zondagmiddag, eerste pinksterdag, bij ze op bezoek geweest. Wat ik aantrof, is met geen pen te beschrijven. Zo'n intens verdriet. Het zijn professionals die het gezin nu bijstaan. De familie weet dat ze altijd bij me kan aankloppen.''



Bent u nog wel toegekomen aan uw reguliere werk, de afgelopen weken?

,,Nauwelijks. Ik heb veel gesprekken gehad met collega-burgemeesters, ook veel gesprekken hier gevoerd. En met de directeur van de school waarop Romy en de verdachte zaten. Voor hem, de docenten en leerlingen is het ook zo ongelooflijk zwaar. Eerst vernemen dat een leerling van je school is gedood en niet veel later horen het een andere leerling wordt verdacht. Het zwarte boek werd nóg zwarter.''



Is uw burgemeesterschap van Nijkerk voorgoed veranderd?

,,Dit blijft wel op mijn netvlies staan. Natuurlijk zal het reguliere werk weer zijn beslag krijgen. Maar we zullen lang met deze heftige gebeurtenis geconfronteerd worden. Na de emotionele begrafenis is het inktzwarte boek nog lang niet dicht. Alleen al door de aandacht die het strafproces zal krijgen. Maar het tragischste is de dood van Romy natuurlijk voor haar familie en vrienden. Zij dragen het verlies van het jonge meisje voor altijd bij zich.''