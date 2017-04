Burgemeester zet 'wijkburgemeester' Harry van Staa in de bloemetjes

Fietsinformatie voor ouderen: 'Heel nuttig, vooral voor anderen'

14:27 Aangesproken worden door jonge vrouwen met de vraag of je wel verantwoord fietst. Dat was zaterdagochtend in buurthuis Het Klokhuis aan de Weberstraat even wennen voor de circa 200 deelnemers van de 28ste fietsdag van SRO voor senioren. Maar niemand voelde zich beledigd. En iedereen vond het nuttig. Vooral voor anderen.