'Busruzie' bereikt absoluut kookpunt

De beroepscommissie zou zich op 16 september buigen over de problemen die Connexxion met de nieuwe gunning heeft, ruim op tijd om uit te maken of Syntus op 11 december mag gaan rijden. Een gebrek aan mankracht bij de commissie maakt dat ze onlangs besloot de behandeling uit te stellen tot het voorjaar van 2017.



Volgens de provincie betekent dit dat Syntus op 11 december gewoon mag gaan rijden en dat daarna wordt gekeken of dat wel terecht was. Dat stelde verantwoordelijk provinciebestuurder Jacqueline Verbeek-Nijhof vorige week in deze krant. Blijkt dat de argumenten van Connexxion hout snijden, dan zal ze de gunning intrekken en een nieuwe inschrijvingsprocedure starten, aldus de gedeputeerde.



Weer fout

Connexxion meent dat de provincie, na de 'onterechte gunning', wederom een fout begaat. ,,De vertraging betekent dat ons contract op 11 december afloopt en dat er daarna helemaal geen nieuwe vervoerder is", aldus woordvoerder Hendri Beltman. ,,Een nieuwe vervoerder mag pas gaan rijden als alle afspraken correct zijn gemaakt. En zolang niet naar onze bezwaren is gekeken, is dat niet het geval."



Connexxion heeft de provincie vorige week een brief gestuurd, waarin ze haar standpunt verduidelijkt. Die blijft bij haar besluit en laat zoals de kaarten nu liggen Syntus op 11 december voor het eerst rijden. ,,Connexxion heeft geen schorsende werking aangevraagd", aldus woordvoerder Kato Marijs. ,,Die zou ervoor zorgen dat er niets aan de huidige situatie mag veranderen, totdat de beroepscommissie zich heeft uitgesproken. Nu dat niet het geval is, is er op 11 december gewoon een nieuwe vervoerder en die heet Syntus."



Patstelling

De patstelling tussen de oude vervoerder, de nieuwe vervoerder en de provincie is hiermee compleet. De provincie meende vorig jaar juli dat Syntus de beste plannen heeft en tot 2023 de buslijnen mag beheren. Connexxion meent dat de procedure niet eerlijk is gegaan en sleepte Syntus in maart van dit jaar voor de beroepscommissie.



Verschillende organisaties menen dat de impasse zal zorgen voor opstartproblemen en dat de reiziger hiervan de dupe zal zijn. Vakbond FNV riep de provincie vorige week in deze krant op het beheer over te nemen, om zo zeker te stellen dat er vanaf 11 december nog bussen rijden. Syntus gaat onverwijld door met de voorbereidingen voor 11 december, maar beraadt zich wel over de aanschaf van goedkopere bussen.