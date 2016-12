Celstraf voor inrijden op groep mensen in Baarn

Buurman strijdt door tegen erotische massagesalon Soest

14:22 Niemand klaagt over erotische salon Massagewereld aan de Lange Brinkweg 68 in Soest. Dat vertelde de eigenaar van de salon donderdag bij de bestuursrechter in Utrecht. Daar diende toch een zaak van buurman Bob Smiet tegen de gemeente Soest over de massagesalon.