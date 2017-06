Coalitie geeft 30 miljoen uit aan verbouwing stadhuis

Al zes jaar wordt er gesproken over de verbouwing van het stadhuis. Op dit moment is de inschatting dat de renovatie ongeveer 30 miljoen euro zal gaan kosten. Veel partijen in de gemeenteraad vrezen echter dat dit bedrag nog veel verder zal gaan oplopen.

Afgelopen week luidden grote ondernemers in de stad de noodklok over het in hun ogen onzalige plan om 30 tot 40 miljoen euro te stoppen in het totaal verouderde en afgeleefde gebouw uit de jaren zeventig. Ook oud-wethouder Bert van der Werff (VVD), die eerder portefeuillehouder Stadhuis was en de toen al peperdure verbouwing op de lange baan schoof, uitte hevige kritiek op het renovatieplan.

Kritiek

Dinsdagavond moest de definitieve beslissing vallen over de omstreden verbouwing. Al gauw bleek dat de aanzwellende kritiek uit de stad de raadsleden niet onberoerd had gelaten. Verschillende partijen kwamen met voorstellen om de omstreden beslissing uit te stellen tot na het zomerreces. Die werden allemaal weggestemd.

Tijdens de behandeling van het onderwerp werd de vergadering langdurig en meerdere keren geschorst door burgemeester Bolsius, voorzitter van de raad. College, D66 en VVD staken de koppen bij elkaar achter gesloten deuren.

Daarna bleken de coalitiegelederen gesloten. VVD en D66 besloten samen met de PvdA en ChristenUnie tenminste 30 miljoen euro uit te geven voor de verbouwing van het stadhuis.