Collega Martijn R.: Nu is hij onze nachtmerrie

De collega's van Martijn R. werden een uur voor de ouders ingelicht over diens arrestatie op 31 januari. Julia is er verbaasd over. ,,Hoezo dinsdag pas? Als iemand kan vertellen hoe hij zich gedroeg op het kinderdagverblijf dan zijn zij het wel. Ik heb het er met andere moeders over gehad. Het liefst willen we de leidsters spreken, maar dat kan waarschijnlijk niet vanwege het onderzoek. Van de grote onzekerheid zijn we voorlopig nog niet af. Het was een aardige man, maar nu is hij onze nachtmerrie.''



Opletten

Bij de opvangorganisatie in Bussum werken meer mannen, vertelt een andere moeder, die omwille van haar kinderen beslist anoniem wil blijven. ,,Maar Martijn was de enige die ook met de peuters van 2 tot 4 jaar en met de kinderen van 4 tot 6 jaar werkte. De anderen begeleiden allemaal oudere kinderen. Het moet niet uitmaken natuurlijk, maar je let er toch op. En nu helemaal.''



Saskia Speelman van Brancheorganisatie Kinderopvang vindt de vraag of mannelijke krachten na meerdere incidenten nog wel gewenst zijn in de kinderopvang ongepast. ,,Dan zouden we alle mannen wegzetten als potentiële pedofielen. Het is vreselijk dat er dit soort zieke geesten tussenlopen, maar dat kan natuurlijk niet. We raden kinderopvangcentra aan secuur te screenen. Een verklaring van goed gedrag alleen is niet voldoende. Zorg dat je weet wie je aan neemt.''



Aan pedagogische medewerker Martijn R. leek de Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg zich in 2001 wat dat betreft geen buil te vallen. De man die zichzelf op LinkedIn omschrijft als 'child minder' had geen strafblad, speelde bij de plaatselijke harmonie en volgde een clownsopleiding in Spanje. Vanochtend wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.