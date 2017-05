Jacht op reebok is begonnen

Barnevelders sponsoren hun theater

20:33 Het bestuur van het Schaffelaartheater in Barneveld is 'enorm blij' met de fondsenwervingsactie die in vijf weken tijd ruim 100.000 euro aan toezeggingen en nog eens ruim 50.000 euro aan garantstellingen voor het theater opleverde. ,,We voelen ons zeer geruggensteund'', zegt voorzitter Herman de Boer.