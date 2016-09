De Kinderruimte in Soest zwaar getroffen

De massaal uitgerukte brandweer kon ondanks de hulp van korpsen uit de omgeving niet voorkomen, dat het vuur uit de opslagplaats na drie kwartier oversloeg naar het rieten dak van de kinderopvang.

De leiding van De Kinderruimte, dat opvang biedt aan baby's tot 13-jarigen, had de nog aanwezige kinderen op dat moment al in veiligheid gebracht. De dagopvang bevindt zich in voormalig milieucentrum De Kwekerij.



De tweede zorg van de medewerkers was redding van de levende have op een weilandje achter de opvang. Omdat het vuur en de rook vrijwel recht omhoog uit het dak kwamen, bleven de eenden, geiten en andere dieren die er rondliepen ongedeerd. Ook de parkieten in een grote volière konden dankzij toegesnelde hulp in veiligheid worden gebracht.



De dikke rookpluimen en de loeiende sirenes brachten in de Molenstraat en langs de Nieuweweg veel Soesters op de been. Bewoners in de directe omgeving van de brand kregen via NL Alert het advies ramen en deuren gesloten te houden.



Pyromaan

Het duurde enkele uren voordat de steeds weer oplaaiende vlammen waren gedoofd. Hoeveel nog overeind staat van de kinderopvang was gisteravond laat niet bekend. De opslagloods van de buitendienst van de gemeente Soest brandde helemaal uit.



De vuurzee riep onder toeschouwers herinneringen op aan een reeks nooit opgeloste brandstichtingen bij huizen en gebouwen met een rieten dak in Amersfoort, Soest en omgeving.



De rietkap-pyromaan, zoals de dader in de volksmond werd genoemd, sloeg in 2010 en 2011 acht keer toe. In drie gevallen konden bewoners maar net het vege lijf redden.