'De luiken gaan dicht en de koppen in het zand'

Natuur en landschap staan onder druk in Lage Vuursche en omgeving. Maar de nieuwe Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o., die zich sterk maakt voor behoud van flora, fauna, landschap en cultuurhistorie, gaat niet elke recreatieve bedreiging te vuur en te zwaard bestrijden.



Bewoners

,,Wij vinden het prima als veel mensen van ons dorp en de bossen genieten'', zegt secretaris Paul Bosch van Drakestein. ,,We willen niet de horeca in de wielen rijden en het is mooi dat er zo veel gebeurt. Wel zien we de laatste vijf, zes jaar allerlei nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen wat betreft recreatie. Er zijn nieuwe plannen, er komen meer actieve evenementen en er gebeurt meer 's avonds. De overheid moet een duidelijk beleid en duidelijke regelgeving hebben en op basis daarvan handelen. Daarvoor moeten de bewoners van het gebied geraadpleegd worden.''



En dat laatste is nu juist de belangrijkste reden voor de oprichting van de stichting: dat er moet worden gespróken met bewoners of vertegenwoordigers van Lage Vuursche. Want dat gebeurt in hun ogen niet. Of nog erger: er wordt niet eens geluisterd. De bevolking en belangenorganisaties van het koninklijke bosdorpje worden niet genoeg of soms helemaal niet betrokken bij belangrijke ontwikkelingen, is het verwijt.



,,Het beste bewijs daarvoor is wel de Toekomstvisie en Structuurvisie Baarn in 2030'', zegt Bosch van Drakestein. ,,Die is tot stand gekomen na een lang interactief proces met bewoners en maatschappelijke geledingen. In het colofon vind je alle maatschappelijke geledingen en bewoners waarmee gesproken is. Er zit niemand uit Lage Vuursche bij: zelfs niemand van de Contact Commissie, niemand van de ondernemersvereniging, niemand van de stichting Welzijn, zelfs geen individu uit het dorp.''