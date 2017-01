'De ziel moet terug in sauna van Soesterberg'

Daarom ondergaat het welnesscentrum in Soersterberg de komende vier maanden een grote restyling. ,,Als eerste hebben we de geklede afdeling dichtgedaan'', zegt Dolman. ,,Dat nam een flinke ruimte én twee baden in beslag, terwijl de belangstelling ervoor zeer gering was. Voortaan beperken we ons tot gekleed recreëren op de tweede en vierde dinsdag van de maand. De meeste mensen willen gewoon bloot recreëren.''



Flink groter

Nu de geklede afdeling erbij wordt getrokken, wordt Thermen Soesterberg in een klap flink groter. ,,Daarnaast wordt het restaurant vergroot door een nieuwe aanbouw in de vorm van een serre die gericht is op de tuin. Het nieuwe buffetrestaurant komt op de eerste verdieping.''



Dolman hekelt de onduidelijke looproutes in de huidige nieuwbouw. Omdat saunagasten tot nog toe bij elke wisseling van afdeling langs het restaurant moesten, wordt deze ruimte omgetoverd tot gezellige loungeruimte. ,,Met een open haard, oorfauteuils en gerieflijke zitbanken.''



Daarnaast wordt het gehele interieur onder handen genomen, want het was allemaal te kil en steriel. Dat zeggen ook veel oud-gasten, die gewend waren aan de 'donkerbruine' sfeer van de oude sauna Soesterberg. ,,Het moet weer gezellig en ongedwongen recreëren worden.'' Maar de grootste verandering komt in de tuin van de Thermen Soesterberg. ,,We gaan hier een hele grote opgietcabine bouwen met plaats voor 150 tot 200 gasten.''