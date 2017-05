Dief valt door de mand als hij zich voordoet als eerlijke vinder

De rugtas was gisteren ontvreemd bij koffiespeciaalzaak Livingstone, aan de Amersfoortse Groenmarkt. De eigenaar, die op de eerste verdieping aan het schoonmaken was, had de rugzak met daarin onder andere een iPad, beneden laten staan. De dief nam de tas mee en ging er snel vandoor. Beveiligingscamera's op de Groenmarkt en omgeving hadden hem echter al snel in de smiezen.

De man dacht door zich voor te doen als eerlijke vinder vindersloon te incasseren en meldde zich een dag later bij de vader van het slachtoffer. De vader, die zelf bij de politie werkt, had al snel in de gaten dat hij hier niet met de eerlijke vinder, maar met de dief te maken had. De man is overgebracht naar het politiebureau.