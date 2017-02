DierenPark Amersfoort deelt olifantenpoep uit

De persoon die een jaar lang olifantenpoep thuisgestuurd krijgt, mag blij zijn met de grote boodschap: de olifantenkeutels zijn volgens projectleider Carlijn Speksnijder erg goed voor de tuin.



De weggeefactie staat in het teken van het evenement Poep & Zoo. ,,Elke dag worden er in ons park honderden kilo's gepoept en in de voorjaarsvakantie steken wij onze neus dieper in deze materie'', vertelt Speksnijder. ,,Poepen is heel natuurlijk en zelfs belangrijk. Wij kunnen aan de drollen van onze dieren zien of zij goed eten, gezond zijn of zelfs een jong verwachten."



Poeptour

Poep & Zoo duurt van 18 februari tot 5 maart. Bezoekers kunnen olifantendrollen uitpluizen tijdens de Poeptour, hun scheten meten in de 'scheetzone' en bijzondere schijtfeitjes ontdekken in de toiletpotten. Wie niet bang is voor vieze handen, kan ook papier komen maken van olifantenpoep.



Via de Facebookpagina van DierenPark Amersfoort kun je iemand nomineren voor een jaar lang olifantendrollen.