Dierenpark Amersfoort krijgt complete parkeergarage uit Delft

De parkeergarage, die wordt overgenomen van ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft, is nodig met het oog op de aanleg van de westelijke rondweg tussen de Stichtse rotonde en de Amsterdamseweg.



De parkeergarage in Delft is zó ontworpen, dat ze kan worden gedemonteerd en elders weer kan worden opgebouwd. Amersfoort neemt twee van de vier parkeerdekken over. Ze heeft een optie op een derde dek, mocht het Dierenpark nog plekken tekort komen.



De 'tweedehands' parking heeft 734 plaatsen en is een uitkomst voor de dierentuin. Die moet de hoogte in met zijn parkeerplaats, vanwege de aanleg van de westelijke rondweg. De toekomstige ontsluitingsweg neemt een flinke hap uit het bestaande parkeerterrein tussen de bomen.