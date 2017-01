Diggy Dex schreef schriften vol rapteksten

Was je een ijverige leerling of ging je naar school omdat het verplicht was?

,,Ik was ijverig als iets mij kon raken. Als ik het nut van het onderwerp niet inzag, kon ik wel-eens dwars zijn. Mijn school heeft me als mens gevormd. Ik had geluk dat ik op een goede school zat en vrienden heb gemaakt met wie ik nog steeds omga, onder wie rappers van De Amersfoortse Coöperatie: Darin G, Clenn en Hux B. Darin G en Clenn zaten een klas lager en ik leerde hen kennen op een schoolfeest waar we optraden. Met Clenn begon ik met rappen toen we vijftien waren.''



Spijbelde je wel eens?

,,Jazeker. Vooral in de vierde en de vijfde klas. Ik ben in de vijfde ook blijven zitten.''



In welke vakken blonk jij uit?

,,Dat was vooral geschiedenis, aardrijkskunde, talen en tekenen. Ik koos uiteindelijk voor het alfa 'pretpakket'.''



Was er een docent die jou inspireerde? Zo ja, wie en waarom?

,,Drie docenten wisten mij te raken, een van hen is René Dammen. Hij gaf geschiedenis en kon enorm inspirerend vertellen. Hans Stuve gaf Nederlands en kon dat ook. Een verstandige man met een groot

inlevingsvermogen. Henk Neslo (maatschappijleer) was ook een topper. Hij was open, eerlijk en kwam gewoon langs op feestjes van leerlingen.''



Wat had jij achteraf graag op de middelbare school willen leren, maar ontbrak het aan?

,,Ik had graag filosofie gekregen en een uitgebreider lespakket gehad in muziek. Dat aanbod was vrij karig bij ons toen: een leraar nam plaats achter de piano, de klas zong mee. We raakten nooit een muziekinstrument aan. Ik had graag toetsen willen leren spelen. Ik speel die basis nu wel.''



Wist je op de middelbare school al dat je rapper wilde worden of had je een heel andere droom?

,,Ik ben tijdens school begonnen met rappen, maar had toen niet het idee dat ik daar later mijn brood mee zou verdienen. Ik schreef samen met een vriend vellen vol met rapteksten. Ik beheerste de Nederlandse taal goed, stond altijd een 8 of een 9. Na het vwo volgde ik de studie Sociaal Culturele Wetenschappen. Pas in dat laatste jaar besloot ik vol voor muziek te gaan.''



Welke muziek inspireerde jou op de middelbare school?

,,Veel Nederlandstalige hiphop, die voor mij de basis legde. Ik ging er zelf mee aan de slag. Ook luisterde ik veel rock en punk, The Beatles en John Lee Hooker.''



Je hit 'Treur niet' eindigt met: 'Doe wat je wilt. Laat je niets vertellen, want voor je het weet is het zo voorbij.' Wat zeg je tegen scholieren die geen idee hebben wat ze met hun leven aan moeten?

,,Volg je hart!''