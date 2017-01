Directeur KAdE hekelt Jinek

Klibanski was gisteravond gast bij Jinek. Roos heeft geen goed woord over voor de zeer goed verkopende Amsterdamse kunstenaar met een tentoonstelling in de Fundatie in Zwolle. ,,Ongelooflijk. Decoratieve, aandachtsgeile poseur. Er zit echt nog geen heel klein beetje artisticiteit in deze commerciële marketing rommel. Pauw (&Witteman) koos ook al voor dit soort parvenues. Het zijn flinterdunne laagjes chroom aangebracht op gebakken lucht.'' De beelden, collages en schilderijen van Klibanski worden vaak vergeleken met die van Jeff Koons.



Ster

In Jinek kwam Joseph Klibansky voor zijn ambitie uit: een ster worden. Hij ziet zichzelf als een 'artist'. Het woord kunstenaar heeft voor hem een negatieve bijklank: te vaak gebruikt door mensen die niet zo professioneel met hun werk bezig zijn zoals hij. Kunsthal de Fundatie presenteert Klibansky's eerste museale solotentoonstelling in Nederland. Volgens deze collega kunsthal van KAdE weerspiegelt zijn werk 'de wereld van nu - of liever: die van morgen'.