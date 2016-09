Dodelijk ongeval met Tesla op Hilversumsestraatweg in Baarn

Het risico bestond dat de elektrische auto, die meerdere accupakketten heeft, onder spanning stond. Experts van het Amerikaanse automerk moesten de auto eerst vrijgeven voordat de brandweer het lichaam eruit kon halen. Bij ongelukken met elektrische auto's volgen de hulpdiensten een speciaal protocol dat in 2009 werd opgesteld door de RAI Vereniging. Dat is opgesteld omdat de accu's van elektrische auto's hoogspanning opwekken.



Tesla-technici helpen na het bergen van de auto bij het uitlezen van de boordcomputer. Sommige van deze elektrische Tesla's beschikken over systemen die delen de besturing overnemen van de automobilist. Zo kan de auto van baan wisselen of zorgen dat er niet wordt afgeweken van de rijbaan. Het is vooralsnog niet bekend of het model dat verongelukte ook over deze autopilot-functie beschikte. Voor zover bekend is dit het grootste ongeluk met een Tesla in Nederland tot nu toe.



Ter plaatse

Burgemeester Mark Röell van Baarn is telefonisch van het ongeluk op de hoogte gesteld en besloot 'toch even te kijken'. Hij heeft zich ter plekke uitvoerig laten inlichten. Hij wil niet inhoudelijk ingaan op het ongeval. Ook de familie van het slachtoffer is naar de plaats van het ongeluk gekomen.



De N415 werd in beide richtingen afgezet tussen Lage Vuursche en de N221, meldde de VID.