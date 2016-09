Dodelijk ongeval op Hilversumsestraatweg in Baarn

'Spakenburger spin in web cokesmokkel'

10:17 Oud-kroegbaas Thomas K. uit Spakenburg met voormalig beurshandelaar Florian van L. uit Amsterdam de spil in een netwerk dat grote partijen cocaïne uit Colombia via de Antwerpse haven. Dat stelde het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een pro forma-zitting in de rechtbank in Den Bosch.