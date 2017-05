'Douchen is nooit meer hetzelfde'

Thermen SoesterbergVergeet het failliete Omega, de nieuwe eigenaar zet onder de naam Thermen Soesterberg in op de top van wellnessland. De metamorfose, gesteund door een expert in attracties, nadert voltooiing terwijl de bezoekcijfers stijgen.

Damien Dolman kan het tijdens een rondleiding niet ontkennen. Het ís kapitaalvernietiging. Maar wat doe je als je een perfectionist bent en een prachtkans ziet om van een zakelijke mislukking een succes te maken?

,,Die twee buitensauna's gaan we ook nog vervangen,'' zegt de telg uit de familie die eerder hotel en thermen Bussloo bij Apeldoorn tot een begrip maakte. ,,Gebouwd van het verkeerde soort hout. Kelohout moet het zijn. Keihard van binnen, zacht van buiten. Beter materiaal voor saunabouw bestaat er niet. Ja, het is inderdaad kapitaalvernietiging. Maar je houdt vast aan je visie of niet. Je kunt niet een beetje voor de top gaan.''

Het complex aan de Frits Koolhovenweg is nog geen twee jaar oud. De vorige eigenaar ging vorig jaar augustus failliet. Het bezoekcijfer was teleurstellend blijven steken op zo'n 60.000. Dolman verwacht het eerste jaar van de overname af te sluiten met een verdrievoudiging van de belangstelling. En dat terwijl de verbouwing nog in volle gang is.

,,Uiteraard hebben we de overlast voor onze bezoekers zo veel mogelijk proberen te beperken. Een aantal ingrepen vond 's nachts plaats. En je moet natuurlijk wel met een goed verhaal en kortingsacties komen. Het is nooit vanzelfsprekend dat mensen met je avontuur mee willen gaan.''

Wij zijn aangekomen bij de in aanbouw zijnde opgietsauna, in de hoek van het riante en volledig beschutte buitenterrein. In dit saunatheater vinden in juli en september de Nederlandse en Europese kampioenschappen Opgieten plaats. Het uitschenken van water over hete stenen en het bijbehorend wapperen met handdoeken is tot een theatrale act verheven. De familie Dolman liep bij het showopgieten voorop. In Soesterberg gaat helemaal de Joop van den Ende in saunaland los. Zo komt er een gigantisch led-scherm met projecties die de saunaganger meevoeren naar andere werelden. ,,Denk bijvoorbeeld aan een ijslandschap. De saunameester pakt een brok ijs uit het beeld en gooit die vervolgens levensecht op de hete stenen. Wil je voorop blijven lopen met show- en themaopgietingen dan is het tijd voor een nieuwe stap.''

Geen poppenkast

Dolman is zich bewust van het gevaar: ,,Mijn moeder bewaakt de spiritualiteit. Wellness draait op het prikkelen van alle zintuigen, dusdanig dat je tot bezinning en rust komt. Spiritualiteit betekent dat je bezig bent met je persoonlijke bewustwording. Daar pas geen poppenkast bij.''

Naast de peperdure opgietsauna verrijzen een douchegrot en een dompelgrot. ,,We zitten hier prachtig in het groen, tussen de bomen. Het thema ligt derhalve voor de hand: natuur. Maar hoe zorg je voor je een inrichting van de tuin die verder reikt dan het voorspelbare? Bij out of the box denken helpt het als je laat inspireren door innovaties bij andere branches. Wij kwamen uit bij het bedrijf dat Wildlands in Emmen heeft ingericht. Je beweegt je daar echt tussen dieren. De natuur komt daarmee een stuk dichterbij. Bij de grotten gebeurt iets vergelijkbaars. Ik ga er niet te veel over zeggen, behalve dat douchen nooit meer hetzelfde wordt.''

Tekst loopt door onder de foto...

Volledig scherm Een impressie van de idyllische saunabeleving zoals die werkelijkheid moet worden in Thermen Soesterberg. In alle sauna’s gaan de badjassen uit. © Thermen Bussloo

Dolman was bij de opening van toen nog Sauna Omega. ,,Ik zag eerlijk gezegd in één oogopslag wat er fout was. Er werd niet gekozen: fitness, met badkleding, zonder badkleding en zo nog vijf dingen. Je kunt beter één ding goed doen dan zeven dingen een beetje. Daarbij was het saunaplein overduidelijk niet goed aangelegd. Veel te veel glas, van overal kon je je bekeken voelen.''

Dag damesdagen

De fitness ging er als het eerste uit. Op het saunaplein vinden de gasten meer privacy. Ook werd er afscheid genomen van de badkledingafdeling en de damesdagen.

,,Wij kiezen voor naakt. Op twee dagen per maand na, dan is er badkledingdag. Vooral jongeren maken daar gebruik van. Voor de toekomst is dat zeker een punt van aandacht. Bloot is voor de oudere generaties geen punt, maar voor jongeren een stevige drempel. Wat je hoopt is dat ze op de badkledingdagen zo gegrepen worden door wellness dat ze ook wel eens in het weekeind willen en hun schroom laten vallen.''

Na het faillissement meldde de familie Dolman zich 'net iets te laat' bij de curator. Twee geldschieters van Sauna Omega hadden al getekend voor een doorstart. Een van hen was de familie Zieleman, de voormalig eigenaar van Sauna Soesterberg aan de Amersfoortsestraat. Deze sauna werd gesloten vanwege de aanleg van een wildviaduct. De provincie Utrecht had daar een forse uitkoopsom voor over. ,,De curator bracht ons bij elkaar. Misschien konden we iets voor elkaar betekenen. Ik gaf aan dat ik niets voelde voor een samenwerking, maar wel voor een overname.''

Het oude personeel maakte grotendeels de overstap. ,,Die mensen hebben in anderhalf jaar tijd enorm veel voor hun kiezen gekregen. Eerst de sluiting aan de Amersfoortsestraat. Dan het faillissement van Omega en vervolgens de grote onzekerheid over de doorstart. Dat doet iets met mensen, en uiteraard werkt dat ook door naar je bezoekers. Met een eigen managementteam hebben we de leiding overgenomen. Niet omdat we geen vertrouwen hadden in de kwaliteiten van deze mensen, maar omdat dit team precies wist waar we naar toe wilde. Het schoot gewoon meer op.''

Bezwaarprocedures

Het managementteam dat klaar stond, was aangenomen voor Thermen Berendonck in het Gelderse Wijchen. De opening daar moest echter onverwacht lang worden uitgesteld wegens bezwaarprocedures. Dolman wacht met 'veel vertrouwen' de laatste uitspraak over Wijchen van de Raad van State af. ,,Heel vervelend, maar het had wel als voordeel dat wij in Soesterberg een vliegende start konden maken.''