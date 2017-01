Drenth Makelaars de beste in provincie Utrecht

Via de onafhankelijke vergelijkingssite wieisdebestemakelaar.nl beoordeelden tienduizenden aan- en verkopers makelaars in het hele land op deskundigheid, enthousiasme, afspraken nakomen, snelheid van reageren, creativiteit en marktkennis. Uit de beoordelingen van Drenth Makelaars bleek de tevredenheid van de klanten, vooral wat betreft de gerealiseerde transactieprijzen.



Volgens directeur Sander van Dronkelaar resulteerde de beoordelingen voor Drenth Makelaars, actief in de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Leusden, Soest en Bunschoten-Spakenburg, in een flinke groei van het bedrijf. ,,Ons marktaandeel was in 2011 vijf procent, voordat we tot de beste makelaar werden gekozen", vertelt Van Dronkelaar. ,,We konden toen in de gemeente Amersfoort 91 transacties noteren, exclusief nieuwbouw. Vorig jaar was ons marktaandeel 7,6 procent en realiseerden wij 179 transacties in Amersfoort, exclusief nieuwbouw."