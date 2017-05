Drie jaar cel en tbs voor misbruik dochtertje en buurmeisjes

Herman van Veen bij open dag van Scholen in de Kunst

17:25 Scholen in de Kunst houdt zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur een open dag waar bezoekers kennis kunnen maken met het cursusaanbod van theater, dans, beeldende kunst en muziek. De open dag is in het Eemhuis aan het Eemplein 71 in Amersfoort.