Drugsinvallen in woningen Hoevelaken, Scherpenzeel en Veenendaal

De doorzoekingen vonden dinsdagmiddag plaats. In een woning aan de Zandstraat in Veenendaal troffen agenten een in werking zijnde hennepkwekerij aan met 221 planten. In een woning aan de Voorposten in Scherpenzeel werd circa 1500 euro aan contant geld en een Audi A6 in beslag genomen. De bewoner werd aangehouden. In een woning aan de Middelaarsweg in Hoevelaken werd een telefoon in beslag genomen.