Eigenaar die auto uitleende, nu opgezadeld met 650 euro boete

De politie Stichtse Vecht verhaalt op Facebook hoe een bestuurder zaterdagnacht om kwart over 2 met slippende banden en hoge snelheid over de Kerkbrink in Breukelen rijdt. ,,Terwijl er nog mensen op de Kerkbrink stonden omdat de kroeg net uitliep", aldus de agent.

Noodstop

Op de Marijkestraat maakt hij uiteindelijk een noodstop om samen met zijn bijrijder te voet te vluchten. Ze wisten te ontkomen. Een andere passagier bleef in de auto zitten, maar die wilde niet vertellen wie er gereden had. ,,De bijrijder gaf aan dat hij de auto geleend had van een vriend maar die was niet bij het voertuig. Omdat de bijrijder niet de eigenaar was hebben we de sleutels van het voertuig meegenomen. De eigenaar kan deze ophalen op het politiebureau in Maarssen. De eigenaar krijgt behalve zijn sleutel ook drie bekeuringen voor in totaal 650 euro", vertelt de agent op Facebook over de afloop.