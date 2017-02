Eigenaar dierenwinkel in Soest helpt collega in nood

Wat was er aan de hand met de dierenwinkel van Dennis?

,,Dennis gaat al jaren door een wilde fase. Hij had na de overname van de zaak zijn schuld aan de vorige eigenaar afbetaald. Daarna had hij wat geld over en heeft daarmee leuke dingen gedaan. Toen brak de crisis uit en was zijn uitgavenpatroon te hoog. Hij raakte in de put, zat met wanbetalingen. Hij onderhield zijn winkel niet meer. Het was er vies, plafondplaten waren kapot, de hele uitstalling stond op half elf. Hij zag het niet meer zitten, hij keek alleen nog maar een berg met ellende aan en zat eigenlijk alleen nog maar sigaretjes te roken."



Je kent Dennis al langer?

,,We zijn al een jaar of dertig kennissen. De afgelopen jaren gaf ik hem ook al spullen uit mijn eigen voorraad, want hij had geen geld meer.''



Wat hebben jullie nu voor hem gedaan?

,,Drie maanden terug heb ik tegen Dennis gezegd: we prikken een datum en dan kom ik met een legertje medewerkers en vrienden op een zondag de boel opknappen. Dus afgelopen zondag zijn we met acht man aan de slag gegaan. We hebben alles schoongemaakt, de verlichting gerepareerd, het plafond geverfd en een andere toonbank gemaakt. Gewoon de hele zaak opgefrist, zodat het er heel anders uitziet.''



Waarom doe je dat?

,,Uit een sociaal gevoel en collegialiteit. Als mensen privé in de financiële problemen komen, heb je allerlei overheidsinstanties die aan schuldhulpverlening doen. Maar als ondernemer heb je niemand die je helpt. Ondernemers moeten niet alleen tegen elkaar strijden, je moet elkaar ook helpen. Als je elkaar niet helpt, heb je straks een straat met alleen maar gesloten winkels.''



Moet Dennis nu op eigen benen gaan staan?

,,Ik ga als een soort mentor elke drie weken bij hem langs en ik ga hem ook helpen om financieel de zaken op een rijtje te krijgen.''



Hoe reageerde Dennis op jullie actie?

,,Hij stond met tranen in zijn ogen. Zeker zijn vader heeft menig traantje gelaten.''