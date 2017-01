Eis 5 maanden voor verduisteren 125.000 euro van ouders

Hun zoon hoorde gisteren voor de strafrechtbank in Utrecht vijf maanden cel eisen vanwege het plunderen van de bankrekening van zijn ouders.Terzijde gestaan door zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen luisterde de gebroken vader vanuit zijn rolstoel naar de ontkennende verklaringen van zijn zoon Gerrit. De rechters legden de 58-jarige inwoner van Zeewolde het vuur aan de schenen over het verdwijnen van de 125.000 euro, die ook volgens hemzelf toebehoorden aan zijn ouders.

Haar vader en moeder hadden het nooit breed gehad, vertelde een zus van de verdachte. ,,Ze werkten dag en nacht voor hun groentezaak en ze konden er net van rondkomen. Wij zijn nooit iets tekort gekomen. Toen ze drie jaar geleden hun huis verkochten, hadden ze voor het eerst in hun leven geld over. Genoeg voor een onbezorgde oude dag en voor een mooi diamanten huwelijksfeest. We hadden de uitnodigingen al verstuurd, maar het ging niet door uit geldgebrek. Er stond geen 125.000 euro meer op de rekening maar 60. Mijn vader kan alleen nog maar huilen en hij woont ook niet meer thuis. Mijn broer kreeg twee hartaanvallen en moest geopereerd. Het is één groot drama.’’

De vermeende veroorzaker van het familieleed, ontkende dat hij zijn vader eind 2013 heimelijk liet tekenen voor het openen van een bankrekening, die hij voor zijn ouders zou beheren. ,,We spraken af dat ik van die 125.000 euro meer geld zou proberen te maken. De rente was immers laag. Dat leverde niks op. Ik heb het geïnvesteerd in een nieuw escortbedrijf van de vrouw waar ik toen een relatie mee had. Achteraf had ik dat beter niet kunnen doen, want de onderneming is mislukt en zij is verdwenen. Ik heb er nog vergeefs een advocaat opgezet’’, luidde zijn verweer.

De Officier van Justitie veegde de vloer aan met de uitleg van de zoon, die volgens hem een stuitend gebrek aan berouw richting zijn ouders tentoonspreidde. ,,U legde het aan met een escortdame. Ze werd in de weken en maanden na het openen van de rekening overladen met cadeau’s. Twee auto’s, dure kleren, sieraden, etentjes, vakantie. Het kon niet op. U betaalde ook haar huurschuld van 10.000 euro. Het had allemaal niets te maken met investeren in een bedrijf. U gooide het zuurverdiende geld van uw ouders over de balk zonder dat ze daar weet van hadden’’, tierde de aanklager.Bovendien was de verdachte volgens hem wel de laatste waar een goed beleggingsadvies van verwacht kon worden. ,,U had kort daarvoor uw ontslagpremie van 2 ton met één verkeerde investering verloren.. Waarom zou uw vader het u in vredesnaam hebben toevertrouwd?’’

Gerrit van O. had er vanaf kunnen komen met een werkstrafeis als hij niet was gevlucht in smoezen en ongeloofwaardige verklaringen, zei de officier tot slot. ,,Ook al heeft u geen strafblad, ik kan nu niet anders dan een celstraf eisen. Uw ouders leven met het besef dat dit ze door hun eigen zoon is aangedaan en u doet geen enkele moeite. Het is buitengewoon schrijnend.’’