Eis negen jaar voor marteling Pool met strijkijzer en kokend water

Robbedoes uit Amersfoort is woonboot van het jaar

18:22 De Woonboot van het jaar 2017 is het woonschip Robbedoes van Wim en Anneke Robbertsen uit Amersfoort. Vandaag kregen zij in Amsterdam uit handen van de voorzitter van de jury, Renate Meijer, de eerste prijs plus een clinometer waarmee met behulp van de zwaartekracht hoeken van hellingen gemeten kunnen worden.