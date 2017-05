Winkels met een glimlach in Vathorst

Architect Changiz Tehrani was op zoek naar een ontwerp dat past bij een nieuwe wijk als Vathorst, iets met een eigentijdse uitstraling. ,,Tegenwoordig zijn veel gebouwen blokkendozen. Er wordt enorm bezuinigd op architectuur, dus het is soms lastig om iets nieuws te verzinnen." Veel is al een keer gedaan, dus het valt niet mee om creatief te zijn, geeft Tehrani aan.

Schelpen

Het concept past bij het jonge imago van Vinexwijk Vathorst. Tehrani: ,,Bij elke plaats kijken we met nieuwe ogen. In Alkmaar gebruiken we schelpenafdrukken, omdat daar in een fabriek schelpen werden gebruikt om cement van te maken."

Tehrani krijgt vaak de vraag of het gebouw tijdelijk is. Nu al zijn de gezichtjes 'ouderwets'. Er zijn alweer nieuwe emoticons. ,,Alles is tijdelijk", meent Tehrani. ,,We bouwen ook geen gotische kerken meer, maar het is mooi om op terug te kijken." Dat geldt ook voor dit gebouw, meent hij. ,,Een jaartal erop is in elk geval niet nodig, zo herkenbaar is het voor deze tijd. Ooit zullen mensen zeggen: wat zijn emoticons ouderwets zeg!"