Familie: 'Bertus overleden door politiegeweld'

Volgens de politie werd de arrestant onwel in het cellencomplex in Houten, waarna hij later die nacht overleed in het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de rijksrecherche onderzoek doet naar de doodsoorzaak en de toedracht. ,,Over de uitkomsten kunnen we nog niets zeggen.''



De nabestaanden zijn er echter van overtuigd dat de arrestant door politiegeweld om het leven is gekomen. Zij willen de onderste steen boven en hebben een advocaat ingeschakeld.



Omdat de Nijkerker volgens de politie gisteren rond middernacht verdacht over het Amersfoortse bedrijventerrein Calveen reed, wilden surveillerende agenten hem aanhouden. De bestuurder ging er vandoor, waarop de politie de achtervolging inzette. Die voerde naar de binnenstad waar de auto van de Nijkerker werd klemgereden.



Geschreeuw

Bas Heuvelink hoorde om kwart voor één vanuit zijn bovenwoning aan de Langestraat geschreeuw op straat dat ''door merg en been ging'. Hij was getuige van een worsteling tussen de arrestant en agenten, en maakte er opnamen van. ,,Het zag er erg heftig uit. Agenten moesten erg veel kracht gebruiken om hem in bedwang te houden, en tilden hem in een arrestantenbusje.'' Volgens de ooggetuige maakte de arrestant op dat moment de indruk dat hij nog bij zijn positieven was.



De familie gelooft niets van de lezing van de politie. Een ambulance die na de arrestatie uitrukte naar de Langestraat, kwam daar volgens de familie heen voor reanimatie van Bertus de Man. ,,Hij is daar al onwel geworden of overleden,'' zegt zijn broer. ,,Ik heb hier een hele nare smaak van in mijn mond. Mijn broertje was doodsbang voor de politie, en zal er nooit mee vechten. Hij heeft ooit eens gezeten voor een diefstalletje. Ze hebben hem bang gemaakt, en hij is in paniek geraakt. Hij is met veel te grof geschut aangepakt, dat kan niet anders. Hij was zo gezond als een vis. De politie heeft gewoon de pik op ons omdat we van het woonwagenkamp komen.''