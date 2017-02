Familie Potter geeft strijd op om behoud huis

Het is de laatste tijd erg zwaar geweest. Lichamelijk, geestelijk en financieel voelen Potter en zijn vrouw Eugenie Ruyters zich gesloopt door de jarenlange procedures over de legaliteit van hun woning achter vakantiepark Duynparc, tegen de rand van het Monnikenbos aan. ,,Ook onze kinderen lijden er onder. Functioneren slechter op school, zijn moe en hebben regelmatig hoofdpijn en diarree. Het valt niet mee om je ouderlijk huis te moeten verlaten,'' zegt Potter. ,,En we kunnen ze niet troosten omdat we niet weten waar we gaan uitkomen. Daarom moet er maar een eind aan komen aan deze kafkaëske situatie'', zegt Potter. ,,Het lijkt alsof wij van kwade wil zijn en maar steeds halsstarrig overal tegenin zijn gegaan. Maar op de keper beschouwd kan ons niets kwalijk genomen worden. Wij kochten het huis indertijd volledig te goeder trouw. Dus wat hebben wij fout gedaan waardoor we nu in deze situatie terecht zijn gekomen? Geen idee'', zegt Ruyters. Potter woont sinds 1998 in de uit de jaren 60 stammende woning, die toen nog onderdeel was van de in 2012 failliet verklaarde camping King's Home, nu Duynparc geheten. Zijn vrouw trok twee later bij hem in. ,,In 2004 begon de eigenaar met het uitponden van het park en bood hij ons het huis te koop aan.'' Taxeren Hij liet de woning taxeren door een makelaar uit Soest. ,,De makelaar repte nergens over de illegale status van de woning. Ik betaalde ook gewoon ozb, afvalstoffenheffing en rioolrechten. De gemeente bepaalde de waarde van ons huis op maar liefst 750.000 euro. Ook was ik al sinds 1998 ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Ik had dus geen énkele reden om aan te nemen dat het geen woning was.''

Ook toen in 2007 al het eerste gekrakeel ontstond over de uitbreiding van de naastgelegen kennel, bleek nergens uit dat het huis niet als woning werd erkend. Ruyters: ,,Anders hadden we toen wel ingegrepen.'' Potter: ,,We hebben later nog een uitbreiding gemaakt van 2,5 meter. Mag zonder vergunning, zei een ambtenaar van de gemeente die ook niets zei over de status van de woning. Ook in de discussie over de uitbreiding van de kennel heeft noch de eigenares noch de gemeente erop gewezen dat ons huis geen woonhuis was. Anders hadden we hele procedure niet hoeven voeren.''



De familie was dus onaangenaam verrast, toen in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor het landelijk gebied uit 2012 hun huis niet de bestemming woning had gekregen. ,,We hebben aan toenmalig wethouder Witte gevraagd dat recht te trekken. En die zei: 'Dat regel ik'. Toen zijn we inbestemd in het nieuwe plan.''



Kwalijke rol

Voor Potter is duidelijk dat de achterbuurvrouw, die een hondenkennel runt, een 'kwalijke rol' speelt. Het echte gedonder begon namelijk toen de buurvrouw een aanvraag indiende om haar kennel van 130 honden uit te breiden tot 230. Dat betekende dat er, wegens de nabijheid van een - in haar ogen echter illegale - woning, geluidwerende voorzieningen moesten komen. Potter: ,,Zij wilde dat die voor onze rekening kwamen. Dan zou ze haar bezwaar tegen onze bestemming intrekken. Dat was natuurlijk chantage en daar zijn wij niet op ingegaan.''