Fietsboot dobbert een uur vanwege brugduikers

Voor fietsboot Eemlijn was vrijdagavond de maat vol. Na een vol uur voor een dichte brug te hebben gedobberd, en de irritaties zowel bij de passagiers als de bemanning hoog waren opgelopen, ging er dezelfde avond nog een email op poten naar de gemeente Soest.

,,De brugwachter zit in Weesp,'' vertelt bemanningslid Cees van Dam, ,,Dat die vanaf zo'n grote afstand de brug niet open durft te zetten, begrijpen we wel. Het risico is inderdaad groot. Jongeren kunnen ernstig vallen en zelfs plat gedrukt raken. Wat ons pas echt stoorde, was dat de gewaarschuwde politie maar niet kwam opdagen. Ook niet na aandringen.''



Veilig

Uiteindelijk heeft de bemanning de jeugd van de brug weg kunnen houden. Aan 'Weesp' werd telefonisch het sein veilig gegeven. Ook de Inspiratieboot van Laurens Olieman ondervond vrijdagmiddag grote hinder. ,,We hadden vijftig betalende gasten aan boord. Na drie kwartier zijn we maar weer omgedraaid. Heel vervelend,'' zegt Olieman.

Even zag het er naar uit dat 'Weesp' koos voor de oplossing van een permanent open zetten van de brug. Een door Olieman via twitter verspreid filmpje, maakt duidelijk dat dit de situatie nog gevaarlijker maakt: de grootste waaghalzen deinzen er niet voor terug om van de omhoog staande brugrand te springen. Een hoogte die duizelingwekkend is. Een ander voor de scheepvaart kritisch punt op de Eem, is het strandje bij het pontje van Eemdijk. ,,Daar kom je ook zwemmers tegen op plekken, waarvan je denkt: hoe haal je het in je hoofd,'' zegt Van Dam, ,,maar daar wordt nu gelukkig wel effectief opgetreden. Twee postende agentes en we hadden nergens meer last van.''

Zover bekend ondervond het waterverkeer vandaag geen hinder van de brugduikers.