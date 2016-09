Fietsende jongen al slingerend van snelweg A28 geplukt

Afgelopen weekend kreeg de politie in Amersfoort meerdere meldingen van een jongen die op de A28 richting Utrecht fietste. Hij had een mobieltje in de hand en speelde mogelijk het populaire spel Pokémon Go. Via de telefoon proberen spelers van het spel al lopend of fietsend de digitale beesten te vangen.



De politie ging erop af en zag de jongen in tegengestelde richting op de vluchtstrook van de A28 fietsen. Toen de agenten de auto keerden en naar de jongen toereden, troffen zij hem fietsend tussen de auto's op de snelweg aan. Hij was druk bezig met zijn mobieltje.



De agenten haalden de jongen van de snelweg af en gingen toen met hem in gesprek. ,,De jongen bleek een verstandelijke beperking te hebben en in de richting van Utrecht te fietsen," schrijft de Politie Amersfoort op hun Facebookpagina.



Routebeschrijving

Op zijn mobieltje had hij de routebeschrijving opgezocht. Daar zag hij dat de A28 een korte en snelle route naar Utrecht was. Met zijn mobieltje navigeerde hij zichzelf zo naar zijn eindbestemming. Eind goed, al goed. De agenten hebben de jongen naar huis gebracht en een gesprek met zijn ouders gevoerd.