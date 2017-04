Filevorming door alcoholcontrole in Baarn

‘Vechthonden’ mogen wel gedood worden

21 april 16 van de 25 pitbulls die in oktober vorig jaar bij een invallen in Amersfoort, Soest en Zeist in beslag zijn genomen mogen alsnog worden ingeslapen. Dat oordeelde de voorzieningsrechter vandaag in een kort geding aangespannen door de drie toenmalige eigenaren van de vermoedelijke ‘vechthonden’.