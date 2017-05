Franse keuken, Hollandse missers

Koekoek

Een dikke kip op de menukaart. Foei, daarmee doe je de Mechelse koekoek tekort. Een grande dame past haar beter. Kip is overigens wel juist, want met de echte koekoek heeft ze niets van doen. Het is slechts het patroon van haar verenkleed dat refereert aan deze vogel. De Vlaamse dame is vrij rustig en vriendelijk van aard, scharrelt haar kostje bij elkaar en weet zich zo op te kweken tot een flinke hen met goed vlees op de botten. Daar weten ze in Mechelen en omstreken wel weg mee. Ze belandt er in de braadslee, aan het spit of in een willekeurig ander streekgerecht. Met peperkoek bijvoorbeeld, of abdijbier.