Gedood meisje (14) kwam net uit school in jeugdzorgdorp De Glind

videoHet lichaam dat gisteren in het water werd aangetroffen in Achterveld, is van een 14-jarig meisje uit Hoevelaken. Zij is door een misdrijf om het leven gebracht, meldt de politie. De tiener was waarschijnlijk op de fiets onderweg naar huis vanaf haar school in jeugdzorgdorp De Glind, vlakbij Barneveld.