Geen water in deel van Schuilenburg

Rond het Parsifalpad en de Romeostraat zitten bewoners zonder of met bruin water. Vitens heeft monteurs gestuurd en verwacht dat de problemen rond 12.00 uur zijn opgelost.



Meer dan honderd huishoudens zijn getroffen. Verschillende straten stonden binnen een mum van tijd vol water. In overleg met gemeente en politie een aantal straten een tijd afgesloten. Auto's kunnen alleen via een afgezette route de wijk uit rijden.



Het is het lek in de waterleiding is ontstaan, is onbekend.