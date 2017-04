Gemak dient de herbergkok

De Roskam biedt sinds 1859 bed, brood en bier aan handelaren en ander trekvolk, zo begrijpen we bij het lezen van de website.



'Variëteiten om aangenaam te verpozen', staat er letterlijk geschreven. Dat roept vragen op, maar die stellen we niet. Daarnaast sieren een Zoover Award 2012 en een vermelding in de Terras Top 100 van 2008 de homepage. Hoog tijd om een nieuwe onderscheiding in de wacht te slepen. De Gouden Pollepel wellicht? Daartoe moet er eerst geproefd worden: twee keer drie gangen, zoals gebruikelijk, waarbij we al onze zintuigen kritisch in de strijd werpen.



Voor het exterieur en interieur is er een dikke plus. De Roskam hecht aan het nostalgisch karakter van een herberg, maar zonder ouwe meuk. Het is monumentaal, maar net en stijlvol, zoals de biljartzaal waar onze nieuwsgierige rondgang wordt opgemerkt door de huispapegaai. Sorry, we zijn al weg. Gastvrouw Melissa leidt ons naar tafel 33 in de serre en brengt binnen dertig seconden ook de menukaart en een fles huiswijn (Chardonnay, Borio). Verrassend genoeg blijven onze broodbordjes leeg. Wellicht hadden we zelf om vers bruin moeten vragen.