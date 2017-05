Gratis jubileumtrein Rode Kruis tussen Amersfoort en Den Haag

Dogfrisbee en doggydance: Iedere hond is welkom bij Bark in the Park

6 mei Dit weekend is de tuin van Kasteel Groeneveld in Baarn omgetoverd tot een walhalla voor honden en hun baasjes. Tijdens het hondenevenement Bark in the Park is er voor de hondenliefhebber van alles te beleven. Van workshops speuren, dogfrisbee en doggydance tot een dierenfotograaf en een live clinic van dierenarts Piet Hellemans, bekend van tv.